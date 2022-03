La carezza del Papa al Bambino Gesù di Palidoro: “Grazie per aver curato i bimbi ucraini”

Città del Vaticano – “Grazie per il servizio, la carità, l’amore ai bambini ucraini feriti. Vi sono vicino“. Lo dice Papa Francesco in un messaggio di ringraziamento inviato alla presidente dell’ospedale pediatrico Mariella Enoc che lo aveva infornato di aver preso in cura 50 pazienti dall’Ucraina, dei quali 18 ricoverati presso il centro di Palidoro, dove nelle scorse ore è stato operata anche Sasha, la bimba di 9 anni che ha perso un braccio, dopo essere stata ferita in un attacco vicino Kiev. L’operazione, effettuata da un’équipe guidata dal professor Pier Francesco Costici è andata bene. Si è trattato di un intervento preparatorio alla successiva protesizzazione dell’arto.

Ad attendere Sasha nella stanza della sede Palidoro dell’ospedale c’erano la madre, la zia paterna e Carla Iannucci, della onlus “Amici per la pelle”, che tramite un volontario ha recuperato la piccola in Ucraina e l’ha portata in salvo in Italia. “Entrata in stanza e trovata la mamma, la bimba ha finalmente pianto. Fino a oggi aveva trattenuto le lacrime, ogni tanto riusciva anche a sorridere. La mamma era preoccupata per il fatto che la figlia stava tenendo dentro tutto, oggi invece si è sfogata. Io mi sono commossa, ma allo stesso tempo sono stata felicissima che si sia sfogata”, racconta Iannucci.

Quanto alla mamma di Sasha, “la signora è provata e triste, piange per la morte del marito, il patrigno di Sasha, avvenuta davanti ai suoi occhi. Oggi mentre eravamo in attesa della bimba nel cortile dell’ospedale, è passato un elicottero e si è raggelata per lo spavento. Mi ha spiegato che in Ucraina quando sentivano elicotteri, si aspettavano spari”.

