Ladispoli, contagi da Covid nel personale del Comune: chiusi gli uffici demografici

Ladispoli – L’Amministrazione di Ladispoli fa sapere che da oggi, venerdì 18 marzo, a causa di casi di Covid nel personale comunale, gli uffici demografici sono chiusi al pubblico fino a nuova data. Gli utenti che avevano prenotato il rinnovo delle carte di identità verranno ricontattati dal personale comunale per recuperare l’appuntamento fissato in precedenza. Il personale degli uffici demografici lavora da remoto e tutte le operazione on line sono attive. Sospesi temporaneamente presso l’Ufficio Relazione col Pubblico gli appuntamenti per il rinnovo delle carte di identità. Quotidianamente verranno date informazioni sul ripristino dei servizi. Per quanto riguarda le iscrizioni anagrafiche, si ricorda che le pratiche possono essere trasmesse on line mentre per l’apertura del martedì e giovedì verranno date successive comunicazioni.

