Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. La depressione afro-iberica che segna il passo sul Mediterraneo occidentale si metterà in moto verso est da metà settimana, seppur molto rallentata da un vasto anticiclone in fase di rinforzo sull’Europa centrale. Comporterà una graduale rotazione delle correnti che da sciroccali tenderanno a divenire orientali, interrompendo la risalita di correnti calde sahariane e ridimensionando le temperature. Oltre ad un calo termico si assisterà anche ad un certo deterioramento del tempo, sia per l’avvicinamento di un fronte collegato alla depressione afro-mediterraneo, foriero di qualche pioggia al Sud e sulle isole, sia per il rientro di correnti orientali che provocheranno nubi e alcune piogge al Nord e sulle adriatiche.

METEO VENERDI’ 18 MARZO. Nuvolosità in intensificazione su gran parte d’Italia, a parte ancora qualche schiarita su Alpi, Triveneto e regioni tirreniche. Deboli piogge in arrivo a fine giornata al Nord tra Alpi e alta Val Padana con neve dai 1200/1400m. Qualche pioggia anche al Sud e sul medio Adriatico, tendente a divenire più insistente in serata su Calabria ed est Sicilia, alcune piogge in un contesto nuvoloso anche in Sardegna, specie orientale. Temperature ancora in calo e ventilazione moderata o tesa orientale.

Evoluzione meteo Lazio

VENERDI’: Correnti umide meridionali, continueranno a transitare sul Centro-Sud della Penisola, portando un ulteriore aumento delle nubi specie sul Lazio entro sera, laddove non si escludono deboli precipitazioni sui settori meridionali della regione; tempo asciutto con nuvolosità medio-alta irregolare su Toscana ed Umbria. Temperature massime in lieve calo, ma ancora su valori miti; punte di 18-20°C. Venti in rinforzo dai quadranti Est-Nordest, con forti raffiche sui crinali e localmente lungo le coste Toscane. Mare mosso sotto costa, molto mosso a largo.

Commento del previsore Lazio

Nei prossimi giorni una circolazione ciclonica andrà isolandosi tra Spagna e Nord Africa, richiamando umide correnti sciroccali sul medio versante tirrenico, ma contestualmente anche un rialzo della pressione. Ci attendono dunque giornate complessivamente stabili su Toscana, Umbria e Lazio, ma con cieli spesso irregolarmente nuvolosi per nubi medio-alte di passaggio. Nuvolosità a tratti più compatta mercoledì sulla Toscana, specie costiera e appenninica, dove non si escludono brevi e locali pioviggini. Netto rialzo termico in particolare per le massime, che potranno sfiorare anche i 20-22°C in particolare sul comparto Umbro-Laziale tra Ternano e Romano, mentre potremo avere ancora deboli gelate sulle aree vallive appenniniche. Nel corso di venerdì la depressione situata sul Mediterraneo occidentale, favorirà un ulteriore aumento delle nubi, portando entro sera deboli precipitazioni sul basso Lazio (da confermare). Venti moderati-tesi di Scirocco lungo le coste, fino a mercoledì; seguirà nella seconda parte della settimana un rotazione delle correnti da Nordest con rinforzi su Toscana ed Umbria.

(Fonte: 3B Meteo)