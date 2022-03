Pasta alla norma: la ricetta dello chef Mario Di Galbo

Lo chef Mario Di Galbo classe 1966, formatosi negli anni 80 con i migliori Chef regionali e nazionali, la sua cucina spazia dai piatti tipici regionali al food design,dal salato alla pasticceria con tecniche innovative come CBT (cottura bassa temperatura) più sousvide. Da 24 anni insegna cucina nella scuola alberghiera (Pietro Piazza Palermo). Membro dell’associazione cuochi e pasticcieri di Palermo e consulente di attività ristorative della zona. Qui vi proponiamo la sua ricetta di un piatto italiano gustoso e completo: la pasta alla norma.

La ricetta: pasta alla norma

Ingredienti (per 6 persone)

gr 720 spaghetti o rigatoni

gr 100 cipolla finemente tritata

2 spicchi di aglio tritati finemente

gr 600 pomodoro fresco maturo o passata di pomodoro

dl 3 olio d’oliva extravergine

1 mazzetto di basilico

Gr 150 ricotta salata grattugiata

N°2 melanzane e di media grandezza

Procedimento

Tagliare le melanzane in cubetti da un centimetro e metterle a spurgare in un colapasta per almeno un’ora, sciacquarle ed

asciugarle. Friggerle in abbondante olio ed farle scolare in carta assorbente. Preparare la salsa di pomodoro facendo rosolare la cipolla con

l’aglio in una padella con olio e aggiungere il pomodoro a pezzi.

Cuocere per almeno 30-40 minuti e correggere di sale. Cucinare gli spaghetti, scolarli e mescolarli con la salsa, le melanzane fritte e la ricotta salata grattugiata. Guarnire con foglie di basilico.

Se sei un vero appassionato, clicca qui per visitare Fornelli d’Italia

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Cucina e Sapori