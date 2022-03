Raccolta fondi per la scherma ucraina: gli azzurri aprono l’iniziativa sul web

Si è mobilitata la scherma italiana in aiuto degli schermidori ucraini. Lo sport in questi giorni complicati e durissimi di guerra in atto tende la mano in maniere diverse allo sport giallo e blu dell’Ucraina. Lo fanno anche i campioni azzurri. Su idea di Paolo Pizzo e Luigi Samele. I due simboli della spada tricolore, plurimedagliati nel mondo, hanno dato vita a una raccolta fondi denominata ‘Support Ukranian Fencers’.

Sono centinaia le donazioni ricevute e salgono a 50 mila euro i soldi stanziati. Lo dice lo stesso Samele sulla sua pagina Facebook, che negli scorsi giorni, era andato in macchina fino in Bulgaria per riportare in Italia la fidanzata ucraina (leggi qui), campionessa di scherma: “Siamo orgogliosi di poter mettere in moto una macchina che sicuramente aiuterà tanti atleti a poter vivere ancora il loro sogno”. Infatti i finanziamenti raccolti serviranno agli atleti ucraini per proseguire la loro attività sportiva.

Sulla pagina dedicata alla raccolta fondi di gofundme, sia Pizzo che Samele scrivono un messaggio informativo per chi volesse contribuire:

“Ciao a tutti!

Siamo Paolo Pizzo e Luigi Samele, con l’aiuto della campionessa olimpica Olga Kharlan, abbiamo deciso di aiutare i nostri amici schermitori Ucraini.

Non sopportiamo passivamente l’idea che in Ucraina i nostri colleghi atleti , avversari di tante battaglie sportive in pedana siano costretti a vivere tutto questo.

Ci impegniamo a distribuire i fondi raccolti tra chi ha subito maggiormente l’impatto devastante della guerra.

La cifra sarà veicolata su indicazione di Olga Kharlan (Campionessa Olimpica e Mondiale) che avrà modo , meglio di chiunque altro , di interfacciarsi con gli atleti ucraini .

Padre Don Francesco Giuliani , legale rappresentante della Chiesa ” Nostra Signora di Coromoto “, ha offerto il supporto del conto bancario della Parrocchia per gestire i fondi in massima trasparenza”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport