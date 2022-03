San Felice Circeo, rogo in un container: morto un bracciante

San Felice Circeo – E’ rimasto prigioniero del container in cui abitava, nelle campagne di San Felice Circeo. Così è morto, nella notte appena trascorsa, un bracciante indiano di cinquant’anni, vittima di un incendio.

Ad originare il rogo potrebbe essere stato un corto circuito della stufa elettrica con cui l’uomo, che viveva nel prefabbricato con un connazionale, si riscaldava. L’altro è riuscito a scappare, ma per lui non c’è stato scampo.

Sulla triste vicenda, che sarebbe avvenuta nell’azienda in cui la vittima lavorava, è intervenuta anche la consigliera regionale Marta Bonafoni, che ha ribadito la necessità di attuare le leggi contro il caporalato: “Le circostanze in cui è avvenuta questa tragica vicenda, dimostrano ancora una volta la necessità di dare attuazione alla legge contro il caporalato che la Regione Lazio ha approvato tre anni fa – ha detto. L’impianto della legge, di cui sono stata promotrice, riconosceva e riconosce fra gli altri il diritto alla casa dei lavoratori in agricoltura, proprio in considerazione delle condizioni disumane in cui i braccianti specie di origine straniera sono costretti a vivere, anche nelle pianure pontine”.

“L’evento drammatico di questa mattina – ha proseguito – dimostra che la strada per garantire i diritti dei lavoratori è ancora lunga e ha bisogno di determinazione nella lotta contro la pratica odiosa del caporalato e dello sfruttamento”.

S’indaga, adesso, per accertare le cause dell’incendio e le eventuali responsabilità.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di San Felice Circeo

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di San Felice Circeo, clicca su questo link.