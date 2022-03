Guerra in Ucraina, Putin ai russi: “Operazione per fermare il genocidio in Donbass”

Mosca – Nella guerra in Ucraina “attueremo tutti i nostri piani”. Vladimir Putin parla allo stadio Luzhniki di Mosca, appuntamento tradizionale in occasione dell’anniversario dell’annessione russa alla Crimea. “I nostri soldati sono eroici, non sono mai stati così uniti”, ha detto il presidente russo davanti a decine di migliaia di persone parlando di “operazione speciale per fermare il genocidio nel Donbass”.

In aggiornamento…