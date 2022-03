Anzio, fa lavorare la figlia 14enne: denunciata la titolare di un bar

Anzio – Faceva lavorare sua figlia, appena quattordicenne, nel bar di sua proprietà. Per questo una donna di Anzio è stata denunciata e sanzionata dai carabinieri. La ragazzina non aveva neanche il green pass.

Negli scorsi giorni, nei comuni di Anzio, Nettuno e Ardea, i carabinieri della Compagnia di Anzio hanno controllato 24 persone e 4 attività commerciali.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

