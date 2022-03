Ardea, nuovi buoni spesa per l’emergenza Covid: requisiti e come richiederli

Ardea – Fino al 30 giugno 2022, i cittadini residenti nel territorio del Comune di Ardea tra quelli più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, possono presentare domanda per l’emissione di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e farmaci da utilizzarsi esclusivamente negli esercizi commerciali accreditati del territorio del Comune di Ardea.

Le domande presentate saranno esaminate in ordine cronologico d’arrivo e l’ammontare del buono spesa verrà definito in base alla composizione del nucleo familiare convivente come di seguito specificato.

1 componente: 150 euro

2 componenti: 250 euro

3 componenti: 350 euro

4 componenti: 450 euro

5 componenti o più: 500 euro

Come per i precedenti bandi, è possibile fare domanda collegandosi al sito del comune di Ardea sottoindicato ed accedendo alla piattaforma attraverso SPID.

“Aiuti concreti– commenta l’assessore Alessandro Possidoni – per cercare di rimanere vicini ai nostri cittadini che stanno vivendo un momento di difficoltà, nonostante la migliorata situazione sanitaria, e alle attività commerciali che, attraverso la loro attività, svolgono quotidianamente un ruolo importante per la crescita della nostra comunità”

“Ricordo alle attività commerciali che è ancora aperto l’avviso pubblico per essere accreditati tra i negozi in cui i cittadini possono recarsi per l’utilizzo dei buoni spesi che saranno rilasciati. Sul sito del comune di Ardea potete trovare tutte le informazioni”, conclude Possidoni.

Link per i cittadini (clicca qui)

Link per le attività commerciali (clicca qui)

