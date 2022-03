Ciclismo, Ganna alla Milano – Sanremo: “Non faccio tattica, colgo l’attimo”

Milano – La corsa speciale di Filippo Ganna si svolgerà oggi. Quell’evento che probabilmente il vicecampione olimpico di inseguimento e campione mondiale di ciclismo, è segnato in calendario nella giornata del 19 marzo. Ma arriva all’appuntamento con un fisico un po’ debilitato. Domenica scorsa l’azzurro ha avuto la febbre a quasi 40 e oggi correrà ugualmente, dopo aver recuperato, facendo affidamento alla preparazione comunque nelle gambe e al cuore del campione che è: “Un fioretto l’ho fatto.. ma non ho ancora brindato”. Lo dice Filippo a La Gazzetta dello Sport.

La corsa del cuore è la Milano – Sanremo. Una delle classiche gare di ciclismo che in Italia ha fatto la storia della disciplina. Ci sarà da fare tattica su strada? Lui risponde: “Dovrò cogliere l’attimo”. Allora vedrà Ganna come correrà verso il traguardo, monitorando di pedalata in pedalata la sua performance: “Spero di conservare buone gambe”. Ha sottolineato il plurimedagliato, eroe alle Olimpiadi di Tokyo.

