Le colombe più buone e più trendy di questa Pasqua 2022? Semplice, sono quelle di Italy Food Porn! Su Italy Food Porn potete trovare le colombe perfette per celebrare nel migliore dei modi l’ormai vicinissima Pasqua; colombe che non sono come le altre, ma veramente speciali perché lavorate a mano dal Forno Spiga d’Oro Bakery. Il risultato è un prodotto davvero eccezionale, lavorato ovviamente a mano come regola d’arte impone, in cui a trionfare è la qualità. Qualità appunto che è elemento imprescindibile di ogni prodotto che esce dai forni di Spiga d’Oro Bakery.

A completare l’esperienza d’acquisto di queste gustosissime colombe ci sono poi la serietà e la competenza (pagamenti sicuri, spedizioni veloci e assistenza garantita) di Italy Food Porn, l’agenzia di comunicazione nel mondo dei Social Media e dell’influencer marketing specializzata nel settore food italiano, fondata da Gian Andrea Squarilli, Matteo Di Cola e Vittorio Colella che ormai è un punto fermo per chiunque voglia mangiare bene o scoprire nuovi prodotti e ricette.

Un modo originale, giovane e divertente quello proposto dai tre giovani influencer che hanno numerose idee e tanta voglia di valorizzare il cibo e la ristorazione italiana utilizzando l’estetica del food porn americano esaltando l’eccellenza del prodotto italiano di cui le colombe di Italy Food Porn ne sono un fiore all’occhiello.

(Il Faro online)