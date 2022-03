Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. L’area depressionaria che da inizio settimana agisce quasi segnando il passo tra il Mediterraneo centro-occidentale e il Nord Africa si metterà in moto verso est durante il prossimo weekend, spostandosi però a latitudini molto basse e lungo il territorio algerino. Riuscirà in questo modo a condizionare parzialmente il tempo delle nostre isole maggiori e delle regioni meridionali, dove è atteso il passaggio di qualche pioggia, mentre dalle ultime ore di domenica uscirà di scena, inglobata da un’altra depressione presente tra Il Mar Nero e l’Anatolia. Contemporaneamente un vasto campo anticiclonico andrà rinforzandosi sull’Europa centro-settentrionale e lungo il suo fianco inferiore scorreranno più fredde correnti balcaniche che da est verso ovest punteranno l’Adriatico e l’Italia. Queste saranno responsabili di alcuni annuvolamenti a ridosso dell’arco alpino e lungo il medio versante adriatico, anche con qualche pioggia in arrivo, oltre che di un calo delle temperature che si avvertirà un po’ su tutta Italia.

SABATO 19 MARZO. In prevalenza soleggiato sulle regioni settentrionali salvo addensamenti a ridosso dell’arco alpino, in intensificazione in serata sui rilievi piemontesi e lombardi con deboli nevicate dai 700/900m. Bel tempo prevalente in Toscana, Marche, Umbria e alto Lazio, nubi via via più compatte verso il Sud peninsulare con piogge e rovesci sparsi più frequenti nella prima parte della giornata, specie tra Sicilia e Calabria. Maltempo in Sardegna con piogge diffuse. Neve sull’Appennino dai 700/1000m, a quote leggermente superiori in Sicilia, fino a 1500m in Sardegna. Temperature in diminuzione.

DOMENICA 20 MARZO. Residue deboli nevicate sulle Alpi occidentali anche a quote basse, bel tempo sul resto del Nord. Spiccata variabilità sulle regioni centro-meridionali con maggiori addensamenti sui settori tirrenici meridionali dove saranno più probabili piogge e qualche rovescio, nella prima parte della giornata anche sul medio versante adriatico. Quota neve sull’Appennino intorno a 500/800m. Ancora instabile in Sardegna, ma con piogge in esaurimento entro sera.

Evoluzione meteo Lazio

SABATO: Giornata stabile e soleggiata su Toscana ed Umbria, maggiore variabilità sul Lazio, in particolare tra tardo pomeriggio e notte quando non si escludono locali spunti piovosi sui settori centro-meridionali della regione. Temperature in lieve calo nelle massime su Toscana e Umbria; stazionarie e su valori miti nel Lazio. Venti moderati-testi da Nordest, su Toscana, Umbria e alto Lazio, meridionali sino a forti su basso Lazio. Mare da mosso a molto mosso.

DOMENICA: Sopraggiunge aria più fredda da Est responsabile di un calo dei valori massimi iniziando dai settori in quota. Residua instabilità tra notte e mattino tra bassa Toscana e alto Lazio, nuova instabilità tra pomeriggio e tarda sera sul Lazio centro-meridionale; deboli nevicate sui rileivi dai 750/900m. Grecale moderato. Evoluzione da confermare. Mare da molto mosso a mosso.

Commento del previsore Lazio

Nei prossimi giorni una circolazione ciclonica andrà isolandosi tra Spagna e Nord Africa, richiamando umide correnti sciroccali sul medio versante tirrenico, ma contestualmente anche un rialzo della pressione. Ci attendono dunque giornate complessivamente stabili su Toscana, Umbria e Lazio, ma con cieli spesso irregolarmente nuvolosi per nubi medio-alte di passaggio. Netto rialzo termico in particolare per le massime, che potranno sfiorare anche i 19-22°C in particolare sul comparto Umbro-Laziale tra ternano e romano. Nel corso di sabato-domenica la depressione situata sul Mediterraneo occidentale, favorirà un ulteriore aumento delle nubi, portando qualche spunto piovoso sul Lazio centro-meridionale(da confermare). Venti in rotazione da Nordest con rinforzi su Toscana ed Umbria. Giungerà aria più fredda tra 20 e 23 marzo determinando un calo termico specie in quota.

