Mondiali di atletica, Vallortigara sesta nell’alto: “Valgo di più.. ma sono felice”

Belgrado – Il primato stagionale eguagliato a 1,92 consegna a Elena Vallortigara il miglior piazzamento in carriera tra Olimpiadi, Mondiali ed Europei, per la prima volta tra i “finalisti” (primi otto classificati).

La vicentina allenata a Siena da Stefano Giardi incassa il sesto posto ai Mondiali Indoor di atletica, con la misura saltata al terzo tentativo (ottimo era stato anche il primo assalto), e poi abbandona la gara con tre errori a 1,95. Prestazione che riesce invece a quattro atlete alla prima prova, intanto un segnale di quanto fosse competitiva questa finale.

“Sicuramente mi aspettavo almeno tre centimetri in più, l’1,95 non era così lontano – le parole di Elena Vallortigara – Mi sono confermata sugli standard della mia stagione, dopo aver passato l’inverno a risolvere problemi fisici. Ma è comunque un sesto posto mondiale, in una gara che non immaginavo di così alto livello. Mi servirà come stimolo per la stagione all’aperto. Ho sempre creduto in me stessa e nelle mie capacità, anche quando le cose andavano veramente male. E posso dire che non ho ancora dimostrato tutto quello che valgo”. (fidal.it)

(foto@Colombo/Fidal)

