Mondiali Indoor di atletica, l’ucraina Mahuchikh è oro nell’alto

Belgrado – In alto per l’Ucraina, ai Mondiali Indoor di atletica. Yaroslava Mahuchikh si è laureata campionessa iridato poco fa a Belgrado.

L’atleta ha saltato 2,02 battendo l’avversaria australiana argento e l’altra kazaka che si è aggiudicata il bronzo. Per partecipare alla competizione iridata ha dovuto lasciare in condizioni difficilissime, per poi arrivare all’evento, il primo della sua carriera.

Tanta la commozione a margine della gara.

(foto@WorldAthletics/Facebook)

