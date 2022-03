Ostia, continua a servire la cena nel locale sequestrato: denunciato il gestore

Ostia – Nell’ambito dei controlli ai pubblici esercizi ed alle attività commerciali nel territorio del X Municipio, gli agenti del X Gruppo Mare della Polizia Locale di Roma Capitale, unitamente a personale del Commissariato Lido di Ostia della Polizia di Stato, hanno denunciato il gestore di un ristorante per violazione di sigilli, in quanto utilizzava un’area, per servire la cena ai clienti, che era stata interdetta con precedente determinazione del Municipio, per alcune irregolarità riscontrate.

Gli agenti hanno nuovamente vietato l’ingresso della parte interessata, che sarà soggetta a ulteriori controlli futuri.

Sanzioni, invece, per il proprietario di un altro pubblico esercizio, per utilizzo di una parte del locale, dove erano presenti tavoli apparecchiati con tanto di prenotazioni, per la quale il Municipio aveva disposto il diniego di somministrare cibi e bevande, in quanto area ampliata irregolarmente. Gli operanti hanno pertanto apposto di nuovo i sigilli.

Ulteriori verifiche sono tutt’ora in corso.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Ostia e del X Municipio, clicca su questo link.