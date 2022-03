Roma, il sindaco Gualtieri positivo al Covid: “Continuo a lavorare da casa”

Roma – Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, è risultato positivo al Covid-19. Ad annunciarlo è lo stesso primo cittadino della Capitale, che in post su Facebook scrive: “Oggi ho fatto un tampone di controllo e purtroppo sono risultato positivo al Covid. Sto bene e sono in autoisolamento. Continuerò a lavorare da casa per la nostra città, sperando di tornare al più presto in Campidoglio”.

“Voglio rivolgere gli auguri al Sindaco Gualtieri di pronta guarigione e sono certo che non farà mancare il suo impegno nel continuare a lavorare per la città”, il saluto dell’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

(Il Faro online)