Roma – La Roma gioca una gara senza sbavature, attenta e concreta, cala il tris con la Lazio, si impone 3-0 e supera in classifica i biancocelesti. Mourinho supera nettamente Sarri, trova il nono risultato positivo consecutivo in campionato, e sale a 51 punti contro i 49 dei biancocelesti.

Così in campo

Mou in avvio aveva scelto Abraham a guidare l’attacco, con Pellegrini e Mkhitaryan a supporto e Zaniolo in panchina. Karsdorp e Zalewski gli esterni, e con Cristante e Sergio Oliveira in mediana. Dall’altra parte le scelte di Sarri hanno visto in avvio il tridente con Immobile, Pedro e Felipe Anderson. Zaccagni out per squalifica. Leiva davanti alla difesa, Hysaj e Marusic i terzini.

Foto 3 di 6











Il match

Micidiale partenza della Roma che al 1’ va subito in gol: corner a rientrare di Pellegrini, pallone sulla traversa, e Abraham insacca con un tocco di coscia. Rete di Abraham dopo 56 secondi è il gol più veloce realizzato in un derby della Capitale in Serie A. La Lazio accusa il colpo e al 10’ i giallorossi sfiorano il raddoppio con Pellegrini che impegna Strakosha con una conclusione sul primo palo.

La squadra di Sarri prova a verticalizzare e al 21’ un lancio di Acerbi trova Immobile che aggancia il pallone ma viene chiuso da Ibanez in area. La Roma è più convinta e al 22’ raddoppia ancora con il numero 9: assist di Karsdorp, Strakosha fuori causa, e Abraham deposita in rete a porta vuota per la personale doppietta, 15esimo gol in campionato.

La Lazio prova a reagire ma scopre il fianco alle ripartenze giallorosse. Al 27’ Zalewski in area calcia di destro piazzando il tiro, Strakosha in tuffo intercetta la sfera. Poi ci prova anche Mkhitaryan mandando alto. Al 38’ destro dal limite di Luis Alberto, ma Rui Patricio blocca a terra. Il tris della Roma è però nell’aria e arriva al 40’ con una prodezza di Pellegrini su calcio di punizione con un destro ad aggirare la barriera che batte Strakosha in tuffo sotto l’incrocio. Nel finale di primo tempo è ancora la squadra di Mourinho a rendersi pericolosa, al 42’ Mkhitaryan carica il destro da fuori area, deviazione di Acerbi, pallone che colpisce la traversa.

Nella ripresa Sarri prova a cambiare l’inerzia della gara ed inserisce prima Lazzari e poi Romero e Cataldi ma è ancora la Roma a sfiorare il gol: al 67’ Abraham va ad un passo dalla tripletta, lancio millimetrico di Cristante da 40 metri, l’inglese aggancia bene e solo davanti al portiere angola troppo il pallone e manda fuori.

La Roma controlla bene la pressione della Lazio per rientrare che si limita ad una punizione alta di Cataldi e una chance di testa per Immobile, ma l’azione è viziata da un fuorigioco di Lazzari. Nel recupero ci prova Pedro che entra in area e calcia verso la porta, ma è comoda la parata di Rui Patricio. (fonte Adnkronos, foto Twitter @OfficialASRoma)