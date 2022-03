“Di profondo abbiamo le radici”, nasce la Pro loco Aranova

Aranova – E’ nata la Pro Loco. Al pari delle altre località limitrofe, uno dei quartieri più densamente abitati del Comune di Fiumicino si dota di uno strumento essenziale per valorizzare il proprio territorio a volte dipinto come una zona abbandonata e priva di attrattive.

“Questa nuova Pro Loco – è scritto in un comunicato -, riconosciuta dall’Unpli, nasce proprio con l’intento di creare le condizioni per la valorizzazione di Aranova attraverso eventi, manifestazioni, iniziative culturali, per la sua promozione e il suo sviluppo partendo soprattutto dalle radici che sono la chiave essenziale per dimostrare ed esaltare al meglio lo spessore e il ricco tessuto sociale che Aranova possiede”.

“Di profondo abbiamo le radici”, questo lo slogan creato dai fondatori della Pro Loco di Aranova ed è questa la chiave che ha unito Erika Serafini, Brandisio Fani, Fabio Prosperi, Franco Cerretti, Emilia Petkov, Erika Granato e Flavio Storti, facendo nascere così una realtà che si auspica possa contribuire al miglioramento del territorio.

“Realtà alla quale conclude la nota – si spera aderiranno altri cittadini, uniti dal medesimo entusiasmo e dalle stesse ambizioni che hanno portato gli ideatori a dar vita a questo ente territoriale”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fiumicino, clicca su questo link.