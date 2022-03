Elezioni a Pomezia, il Pd prepara il “campo largo”: al via gli incontri con le altre forze politiche

Pomezia – Il Partito Democratico di Pomezia si prepara alle elezioni amministrative previste nel 2023 dando il via in questi giorni agli incontri con le forze politiche e associative del territorio, con l’obiettivo di formare a breve un tavolo di coalizione.

“In queste settimane – si legge in una nota del Partito – è stata avviata una campagna di ascolto che ha coinvolto la quasi totalità dei comitati di quartiere ed è in corso l’organizzazione di incontri con associazioni e Pro Loco per mettere a fuoco le problematiche del territorio e confrontarsi sulle soluzioni migliori”.

“Nei prossimi giorni – afferma Eleonora Napolitano – incontreremo i primi soggetti politici che hanno positivamente risposto al nostro invito, Sinistra Italiana e Italia Viva. È nostra intenzione, inoltre, invitare ad un primo incontro anche i referenti del polo liberale, il Psi, Europa Verde, il Movimento 5 Stelle e le forze politiche che si riconoscono in un campo politico progressista”.

“Manca un anno alle elezioni – conclude Napolitano – ma crediamo che il lavoro di costruzione programmatica debba essere profondo e condiviso, così da diventare punto di riferimento per i cittadini di Pomezia e per le realtà civiche e associate della nostra città”.

Il Partito Democratico cerca un’alleanza con altre forze politiche, un passo falso o la carta vincente per le prossime elezioni? Il capogruppo del Pd di Pomezia Stefano Mengozzi, contattato da ilfaroonline.it, fa luce sugli obiettivi del partito con uno sguardo al futuro della città.

In cosa consiste la campagna di ascolto con le altre forze politiche e quali saranno i principali temi di cui discuterete?

Il Direttivo del Partito Democratico, su indicazione della segreteria Eleonora Napolitano, ha espresso la volontà di costruire un percorso di costruzione politica e programmatica in vista delle elezioni che si svolgeranno il prossimo anno. Si è scelto di agire senza perdere tempo, consapevoli che un anno è il tempo necessario per costruire proposte e soluzioni adatte alle complessità del nostro territorio. Sarà questo momento di incontro – aperto a tutte le forze politiche del campo progressista e ai cittadini – che farà emergere le soluzioni sulle questioni principali; dalla programmazione del territorio alla mobilità, passando per l’emergenza economica e sociale che oggi, dopo la pandemia, tocca da vicino sempre più famiglie.

Cosa ti aspetti da questo confronto diretto?

Mi aspetto la voglia di portare il bagaglio di idee e valori – proprio di ogni forza politica – e metterlo a confronto per la costruzione di un progetto comune, di una visione comune che metta al centro innanzitutto il futuro della città.

Quali sono le opportunità per il PD di Pomezia nell’unione con altre forze politiche?

Oggi il Pd è il principale soggetto politico del campo progressista e sente la responsabilità di essere “motore” di un incontro tra soggetti politici e civici che hanno stessi principi e la stessa voglia di garantire un futuro felice e sostenibile per il nostro territorio. Abbiamo l’opportunità di costruire – anche a Pomezia – quel “campo largo” che il segretario Letta sta realizzando a livello nazionale. Per farlo dobbiamo saperci mettere in discussione, provando anche con chi – come il M5s di Pomezia – fino ad oggi non ha saputo aprire un percorso programmatico oltre il proprio perimetro.

Quali sono le problematiche del territorio che meritano più attenzione attualmente?

Scontiamo ormai da decenni l’assenza di una seria programmazione urbanistica che non significa, oggi, consumare ancora suolo, ma invece ridurre il consumo e favorire la rigenerazione urbana. C’è bisogno di tornare ad investire con maggiore coraggio sui servizi sociali, anche aprendosi a percorsi di co-progettazione che oggi sono privilegiati dal legislatore. In ultimo, ma non per importanza, c’è la necessità di organizzare al meglio il servizio di manutenzione del territorio per favorire una vera lotta al degrado, di cui oggi sono prime vittime i quartieri periferici.

Quali caratteristiche dovrebbe avere il vostro candidato sindaco ideale?

Ho sempre pensato che non esista il candidato sindaco ideale perché invece bisogna costruire la coalizione ideale, che per noi significa tenere insieme un campo politico e saper coinvolgere le persone che hanno davvero a cuore questa città. Una coalizione forte perché saprà essere riconosciuta come tale dai cittadini: ottenuto questo, sarà più semplice trovare anche il miglior candidato o candidata sindaco.

Prossimi obiettivi del Pd nel breve termine?

La segreteria del Partito organizzerà incontri con le associazioni del territorio, prosecuzione del lavoro già fatto nelle scorse settimane con i comitati di quartiere ed i comitati delle case popolari Ater. Stiamo anche predisponendo le prime iniziative tematiche su questioni importanti come il bonus psicologico e la legge regionale sulla rigenerazione urbana. L’altra sfida che la segretaria Napolitano ha voluto lanciare é quella dell’organizzazione, in estate, della Festa dell’Unità: ci faremo trovare pronti!

