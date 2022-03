Formia, fa il commerciante… ma il vero lavoro è il pusher. Lui arrestato, denunciata l’intera famiglia

Formia – Gli agenti del Commissariato di Formia, coadiuvati dal Reparto Prevenzione Crimine Lazio, lo stavano aspettando al varco. Da tempo l’attività di onesto commerciante non collimava con le informazioni in possesso dei poliziotti. E così la notte scorsa è scattato l’arresto per il reato di cessione e detenzione di sostanze stupefacenti, nonché è partita la denuncia in stato di libertà, in concorso, della moglie e dei figli.

Nella circostanza i poliziotti notavano l’uomo uscire dall’abitazione ed incontrarsi con altro soggetto che lo attendeva nei pressi. All’atto dello stringersi le mani, i carabinieri sono intervenuti bloccando i due uomini, recuperando da terra due dosi di cocaina di cui si era liberato l’assuntore all’atto del controllo e rinvenendo nel palmo della mano dell’arrestato, repentinamente nascosta in una tasca della felpa, altre tre dosi tra cocaina e hashish.

Immediata la perquisizione domiciliare a carico dell’uomo. Dentro casa un piccolo magazzino: mezzo chilo circa di cocaina, un etto e mezzzo circa di eroina, 2 chili di hashish, 27 fiale di metadone, oltre a numerosi cellulari, varie schede telefoniche, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. La droga era in parte già suddivisa in dosi di vario peso, pronte per lo smercio e, in parte, custodita pressata.

Nel corso della perquisizione è stata, altresì, rinvenuta e sottoposta a sequestro la cifra complessiva di 25.970 euro, in banconote di vario taglio nascoste in più punti dell’abitazione ed in due casseforti trovate nel garage.

