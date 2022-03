Indian Wells, Nadal supera Alcaraz e vola in finale: “Una delle mie migliori partite”

Un altro record per un immenso Rafael Nadal. Lo spagnolo conquista la sua partita numero 20 di vittorie in stagione. Un 2022 coi fuochi d’artificio. E attende di celebrarlo nel migliore dei modi uno dei tennisti più forti al mondo. Stasera alle 23 (ora italiana) scenderà in campo contro l’americano Fritz per prenderli il secondo torneo di fila. Quello di Indian Wells è stato sfortunato per l’Italia. Sinner e Berrettini fuori, uno prima degli ottavi per un’influenza e l’altro out ai quarti di finale (leggi qui). Ma ha sorriso la Spagna, avendo portato due atleti in semifinale (Nadal con Alcaraz, derby di fuoco) e poi ecco Rafa in finale.

Quest’ultimo ha vinto gli Australian Open e adesso attende di conquistare la California. Il numero 4 del mondo ha superato quindi il giovane spagnolo Carlos Alcaraz in tre set: 6-4, 4-6, 6-3 in oltre 3 ore di gioco: “Una delle mie migliori partite a Indian Wells – ha detto Rafa dopo la semifinale -. Alcaraz ha una potenza incredibile. E’ un gran giocatore e presto sarà un campione. L’intervento del fisioterapista? Ho sentito un dolore muscolare al petto, ma penso che non sia niente. E’ il vento che ti costringe a fare dei movimenti diversi possibile”.

