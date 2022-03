Jacobs campione del mondo, Malagò: “Ci fa impazzire.. è il più veloce!”

Roma – Non sembrava possibile e invece Marcell Jacobs ha stupito ancora il mondo. Ha vinto i 60 metri indoor ai Campionati del Mondo di Belgrado con 6.41, migliorando ancora il record italiano e il primato Europeo.

Entusiasmante la finale della Stark Arena, risolta al fotofinish con Jacobs che beffa lo statunitense Christian Coleman, grande favorito della vigilia ee campione del mondo sui 100 a Doha, mentre Marvin Bracy che chiude terzo in 6″44.

Mai nessun azzurro aveva vinto l’oro ai Mondiali indoor nello sprint, un risultato che incorona il 27enne bresciano delle Fiamme Oro come padrone della velocità mondiale a tutti gli effetti. Superato di un centesimo il primato continentale del britannico Dwain Chambers che resisteva dal 2009 (6.42 a Torino), Jacobs diventa anche il quarto uomo al mondo di ogni epoca dopo Coleman (6.34), Maurice Greene (6.39), Ronnie Baker (6.40) e al pari di Andre Cason (6.41), tutti statunitensi. Festeggia l’oro mondiale indoor ventuno anni dopo il titolo mondiale del suo coach Paolo Camossi che aveva trionfato a Lisbona 2001 nel triplo.

Il campione olimpico di Tokyo 2020 aveva migliorato in semifinale il record italiano con 6.45, due centesimi in meno del tempo realizzato lo scorso anno a Torun, entrando in finale con il primo tempo delle semifinali e il miglior crono mondiale dell’anno, pareggiando il 6.45 di Christian Coleman corso a fine febbraio.

“L’uomo più veloce del mondo è sempre lui:- ha dichiarato il presidente Malagò – Marcel Jacobs ci fa impazzire! Un’emozione dopo l’altra, senza limiti. Ora è campione del mondo indoor dei 60 metri con il nuovo strepitoso record europeo. Un lampo tricolore che sfreccia nella storia. Tutta l’Italia è orgogliosa di te Marcel!”. (coni.it)

Foto Colombo /Fidal

Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport