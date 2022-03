A Fiumicino la Lega riparte da Stefano Calandra

Fiumicino – “Questa mattina, dopo un lungo e costruttivo confronto Stefano Calandra, insieme al suo gruppo civico di Fiumicino, ci ha comunicato la sua adesione alla Lega. L’arrivo di un imprenditore come Calandra che conosce profondamente il territorio e dal quale lui stesso è riconosciuto, dimostra quanto la Lega stia lavorando bene e si stia radicando ogni giorno di più tra la gente e la società civile. Diamo il benvenuto all’amico Stefano e a tutto il suo gruppo, con il quale siamo certi inizieremo un percorso politico condiviso che ci porterà alle elezioni amministrative del 2023 con un progetto chiaro e vincente”. Lo fanno sapere, in una nota, Monica Picca commissario della Lega Fiumicino, e Luca Quintavalle, Segretario Politico della Lega Provincia di Roma Nord.

