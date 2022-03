Agricoltura a Fiumicino, le ‘assurdità’ del Ministero: “Nessuno scavi a più di 50 cm, e fotovoltaico incassato dentro ai tetti”

Fiumicino – La preventiva autorizzazione della Soprintendenza per qualsiasi scavo di profondità superiore a 50 centimetri su qualunque terreno, anche agricolo; solo fotovoltaico incassato nei tetti e non fissato sopra, niente possibilità di cappotto termico. Sono solo alcune delle prescrizioni che il Ministero dei Beni Culturali sta cercando di mettere su un’area del territorio di Fiumicino nord fondamentale per l’agricoltura e già martoriata dall’aumento dei costi di produzione.

Il Ministero propone nuovi vincoli che prevedono limitazioni che farebbero sorridere, se la questione non fosse seria, molto seria. Non a caso gli agricoltori sono sul piede di guerra. Impossibile – dicono – sborsare altri soldi (che in questo periodo non ci sono proprio) per incassare sui tetti i pannelli fotovoltaici, impossibile lavorare aspettando un’autorizzazione anche solo per arare il terreno.

In questa battaglia, per fortuna, anche la Regione Lazio si è schierata sostanzialmente con gli agricoltori, dando un parere contrario al Ministero e sostenendo chiaramente che non servono ulteriori vincoli.

Nel dettaglio, stiamo parlando della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico denominata: “Aree collinari dell’Agro Romano settentrionale tra la via Aurelia e la via di Tragliatella”, ricadente nel territorio del comune di Fiumicino. La proposta del Ministero interessa un’area di circa 5.000 ettari, collocata all’estremità settentrionale del territorio comunale; compresa in gran parte tra il confine comunale (a ovest e a nord), via del Casale di Sant’Angelo e il Rio Maggiore (a est), l’Autostrada A12 Roma-Civitavecchia e la via Aurelia (a sud). Tale porzione di territorio è attraversata longitudinalmente dai tracciati stradali di via di Castel Campanile e via del Casale di Sant’Angelo, che collegano la SS1 via Aurelia a sud a via di Tragliatella a nord.

Definita l’area geografica della quale parliamo, cerchiamo di capire quali nuovi vincoli il Ministero intenderebbe mettere. La proposta tende a integrare le norme del P.T.P.R. approvato, con prescrizioni di natura archeologica. Si chiede che “ogni modifica dello stato dei luoghi, ivi comprese le arature profonde, gli scavi o i movimenti di terra per una profondità superiore ai 50 cm, è subordinata al preventivo parere archeologico della Soprintendenza”.

Quanto agli impianti fotovoltaici – fondamentali in un periodo di crisi come quello che stiamo vivendo – oltre alle normali prescrizioni già in essere, il Ministero vuole che siano “compatibili con la morfologia dei luoghi e delle visuali”. In sostanza, pretende che siano “integrati”, cioè incassati e non sovrapposti, non solo ma devono essere “a celle colorate nella gradazione cromatica” dell’edificio, dunque invisibili. Neanche fossero i terreni di James Bond…

La Regione, per adesso, ha risposto “picche” (Clicca qui per leggere il documento originale). “Considerato che Il comune di Fiumicino è interessato per circa l’80 % del suo territorio da “aree agricole della campagna romana e delle bonifiche agrarie”, nonché da beni tutelati per legge – è scritto nel documento -… si ritiene che i beni paesaggistici già presenti nel PTPR approvato e condiviso con il MiC, siano sufficienti e rappresentativi della tutela, non ravvisando la necessità della nuova proposta di DM, che andrebbe a sovrapporsi ad un area già adeguatamente vincolata”.

Per adesso dunque arriva lo stop, ma il pericolo non è scongiurato. Per questo si sta organizzando una grande petizione popolare contro quella che, dagli agricoltori della zona, è considerata “una scelta scellerata che darà il colpo di grazia al nostro territorio”.

