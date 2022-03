Dalla Regione Lazio un fondo per sostenere le imprese femminili

“Da quando ci siamo insediati uno degli obiettivi è stato sostenere le imprese, con un occhio di riguardo a quelle femminili che oggi purtroppo fanno ancora fatica a emergere. In quest’ottica va il rifinanziamento di “Innovazione Sostantivo Femminile”, bando della Regione Lazio che favorisce lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese femminili, supportandone i percorsi di innovazione”. Così, in una nota stampa, la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano.

“L’imprenditoria femminile in Italia e nel Lazio – spiega la Consigliera – rimane uno degli asset dei più competitivi della nostra economia. Vogliamo valorizzare sempre di più il talento femminile e lo stiamo facendo anche attraverso una serie di iniziative nel settore della formazione.

Nelle precedenti quattro edizioni lo stanziamento complessivo è stato di oltre 5 milioni di euro. Sono stati ammessi 191 progetti imprenditoriali. Il nuovo bando 2022 mette ora a disposizione 3 milioni di euro per contributi a fondo perduto con un importo massimo di 30 mila euro per ciascun progetto presentato da imprese femminili per l’adozione di nuove tecnologie, soluzioni digitali, processi e sistemi di innovazione aziendali.

Ciascuna impresa femminile può presentare un solo progetto agevolabile che riguardi processi e sistemi di automazione industriale, tecnologie digitali, soluzioni tecnologiche per elaborare, memorizzare e archiviare dati, processi e sistemi produttivi flessibili e di fabbricazione digitale.

Sono considerate imprese femminili: lavoratrici autonome donne; imprese individuali con titolari donne; società cooperative e società di persone in cui il numero di donne socie rappresenti almeno il 60 per cento dei componenti della compagine sociale; studi associati in cui il numero di donne associate rappresenti almeno il 60 per cento dei componenti della compagine sociale; società di capitale le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne o MPMI Femminili e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne.

Le imprese interessate possono presentare domanda on-line tramite la piattaforma GeCoWEB Plus di Lazio Innova fino alle ore 18:00 del 16 giugno 2022″.

tutte le info su https://www.regione.lazio.it/documenti/76637