Giornata delle vittime delle mafie, il Fai Antiusura di Ostia: “Uscirne è possibile”

Ostia – La crisi economica dovuta alla pandemia, aggravata dai rincari record di cibo e bollette, sta mettendo in ginocchio famiglie e imprese. In un periodo come questo, rivolgersi all’usuraio – che si presenta come un amico, garantendo liquidità immediata – può sembrare l’unica soluzione.

La somma ricevuta, però, è impossibile da restituire a causa dei tassi di interesse esorbitanti: si finisce quindi per cedere i propri beni o le proprie attività allo strozzino, il quale molto spesso fa parte di una vera e propria organizzazione criminale.

Approfittarsi degli imprenditori e degli esercenti in difficoltà offrendo loro un prestito che non potranno mai onorare e, al momento opportuno, pretendere il saldo del debito attraverso il rilevamento di una parte o addirittura dell’intera azienda: questa è la modalità con cui la criminalità organizzata si infiltra nel tessuto economico e produttivo locale.

Liberarsi da questa morsa e riprendere in mano la propria vita è possibile: sporgendo denuncia, infatti, si può accedere ai prestiti a fondo perduto della Regione Lazio e ai fondi statali per le vittime dell’usura.

La Fai Antiusura Ostia, attraverso lo Sportello di prevenzione e contrasto dell’usura, offre gratuitamente assistenza professionale specializzata a chi è sovraindebitato a rischio usura, o già sotto usura. Presso di noi, inoltre, è possibile istruire la pratica per richiedere l’accesso agli appositi fondi regionali e statali.

Lo Sportello si trova presso il Centro Comunitario T&T Ostia, in via Costanzo Casana 163. Potete contattarci nei giorni di lunedì, martedì e mercoledì (dalle ore 10:30 alle 13:00) al 328.56.44.577. Oppure attraverso l’indirizzo e-mail: faiantiusuraostia.volare@gmail.com

