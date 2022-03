Lukaku e Girelli vincono il premio del Gran Galà del Calcio

Sono nomi top, come da tradizione, quelli dei vincitori del Gran Galà del Calcio, l’evento di consegna dei premi dell’Associazione Italiana Calciatori relativi alla scorsa stagione calcistica.

L’assegnazione dei riconoscimenti dell’Assocalciatori, presieduta da Umberto Calcagno, è avvenuta quest’anno direttamente presso i centri sportivi delle squadre, in attesa di poter presto tornare all’edizione in presenza nella classica serata di gala organizzata con il supporto e la collaborazione dell’agenzia di sport marketing ed eventi DA di Demetrio Albertini.

In copertina all’edizione per il 2020-21 ci sono Romelu Lukaku e Cristiana Girelli, votati Calciatore e Calciatrice dell’Anno.

Il centravanti belga ex Inter e l’attaccante bresciana della Juventus sono dunque i trionfatori dei premi “assoluti”, scelti da una giuria d’eccezione formata da allenatori, arbitri, Ct ed ex Ct della Nazionale ma, soprattutto, dai calciatori e dalle calciatrici di Serie A.

Nelle altre categorie, Antonio Conte si è aggiudicato il titolo di Allenatore dell’Anno, e l’Inter il riconoscimento quale Società dell’Anno, mentre Daniele Orsato è stato votato per il secondo anno consecutivo Arbitro dell’Anno dopo il trionfo nella stagione 2019-2020 e, tra i Giovani di Serie B, successo per Samuele Ricci dopo la grande annata in maglia Empoli.

Definite poi anche le Top 11 ruolo per ruolo, sia al maschile che al femminile, per due formazioni davvero eccezionali. Tra gli uomini spicca una presenza massiccia di giocatori dell’Inter campione d’Italia con Hakimi, De Vrji e Bastoni in difesa, Barella a centrocampo e Lukaku in attacco. Non sono poi mancate le conferme – da Donnarumma e Theo Hernandez a Cristiano Ronaldo – ma pure le sorprese con le prime volte di Kessie, Chiesa e Muriel. Al femminile invece premiati in particolare i blocchi di Juventus e Roma con Francesca Durante in porta e Benedetta Glionna in attacco uniche eccezioni. Assegnati anche i premi di “Vota il Gol by TIMVISION”: vince Mattia Zaccagni al maschile con la rete realizzata in Spezia-Verona del 3 gennaio 2021 e Barbara Bonansea al femminile con il gol di Juventus-Empoli del 20 agosto 2020. (Ansa).

Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport