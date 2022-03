Nuovo porto commerciale di Fiumicino: al via la gara d’appalto

Fiumicino – Nuovo porto commerciale di Fiumicino, si parte con la gara per la realizzazione del primo lotto. E’ quanto stabilito dalla seduta del Comitato di Gestione dell’AdSP del Mar Tirreno Centro Settentrionale presieduta da Pino Musolino.

Oltre al Presidente dell’AdSP e al Segretario Generale Paolo Risso, erano presenti il Direttore Marittimo del Lazio e Comandante della Capitaneria di Porto di Civitavecchia Filippo Marini, il componente designato dalla Regione Lazio, Arch. Roberto Fiorelli, il componente designato da Città Metropolitana Roma Capitale, Pino Lotto.

Il Comitato di Gestione ha deliberato all’unanimità, sulla richiesta della terza trance del prestito stipulato nel 2018 con la Banca Europea per gli Investimenti (BEI), l’intervento relativo al “Primo stralcio del I lotto funzionale del nuovo porto commerciale di Fiumicino”. Già domani, 22 marzo, sarà pubblicato il bando di gara per la realizzazione della darsena pescherecci e servizi e la viabilità di accesso al cantiere.

“Il passo compiuto oggi – dichiara il presidente Pino Musolino – è di fondamentale importanza per la realizzazione del porto commerciale di Fiumicino, atteso da anni: parte concretamente l’iter che, rispettando i tempi tecnici e amministrativi di gara, porterà nei prossimi mesi all’aggiudicazione dei lavori e all’apertura del cantiere”.

Si tratta di un intervento per complessivi circa 56 milioni di euro, di cui 30 a valere dal Fondo Investimenti del MIMS e 26 finanziati con l’incremento della sovrattassa portuale stabilito con il Decreto 138/2018 e per i quali oggi è stato deliberato l’utilizzo di una tranche del prestito BEI. L’opera consentirà di “liberare” il porto canale e l’attuale Darsena dai pescherecci che troveranno così posto nel nuovo porto.

