Promuovere la creatività: ecco il fondo rivolto a micro, piccole e medie imprese creative

Promuovere la creatività e lo sviluppo di nuove imprenditorialità: è possibile grazie al Fondo rivolto a sostenere imprese di micro, piccola e media dimensione, con sede legale e operativa ubicata su tutto il territorio nazionale, operanti nel settore creativo, in fase di costituzione o già costituite alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Il Fondo può essere ottenuto attraverso la concessione di agevolazioni nell’ambito di una delle tre seguenti linee di azione:

• programmi di investimento realizzati da singole imprese creative;

• programmi di investimento realizzati da imprese creative con una prospettiva di collaborazione rispetto ad altre imprese creative o a imprese anche non operanti nel settore creativo.

• investimenti nel capitale di rischio delle imprese creative, a beneficio esclusivo di quelle che costituiscono start up innovative e PMI innovative.

Il Fondo si rivolge anche alle imprese di micro, piccola e media dimensione operanti in qualunque settore, fatte salve le esclusioni derivanti dalla normativa in materia di aiuti di Stato applicabile, che intendono acquisire un supporto specialistico nel settore creativo.

Le agevolazioni sono concesse a fronte di programmi di investimento volti a promuovere nuova imprenditorialità, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese creative, ovvero per interventi che prevedano la collaborazione delle imprese del settore creativo con le imprese di altri settori produttivi, in particolare quelli tradizionali, nonché con le università e gli enti di ricerca .

Le iniziative volte a promuovere nascita/sviluppo/consolidamento delle imprese creative devono:

• essere realizzate entro 24 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del provvedimento di concessione;

• prevedere spese ammissibili non superiore a 500.000,00 euro, al netto di IVA;

• per le imprese costituite da non più di 5 anni al momento della domanda, riguardare l’avvio o lo sviluppo dell’impresa creativa.

• per le imprese costituite da più di 5 anni al momento della domanda, l’ampliamento o la diversificazione della propria offerta di prodotti e servizi e del proprio mercato di riferimento o l’introduzione di innovazioni ed efficientamento del processo produttivo.

Le agevolazioni assumono la forma del contributo a fondo perduto e del finanziamento agevolato, anche in combinazione tra loro, mentre la forma e la misura delle agevolazioni sono articolate in funzione delle linee di azione e dell’ammontare delle spese ammissibili previste nei programmi di investimento.

Le domande devono essere compilate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica che sarà messa a disposizione da Invitalia, mentre l’apertura dei termini, le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione saranno definite dal Ministero dello sviluppo economico con successivo provvedimento, con il quale saranno, altresì, fornite le necessarie specificazioni per la corretta attuazione degli interventi.

