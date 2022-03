“Tu fai la differenza”: al via la campagna di Astral e Regione Lazio contro l’abbandono dei rifiuti

“Tu fai la differenza”. Questo il nome della campagna di sensibilizzazione contro l’abbandono dei rifiuti sulle strade presentata da Astral spa, in collaborazione con la Regione Lazio, alla presenza dell’Assessore alla Politiche Abitative, Urbanistica, Ciclo dei Rifiuti della Regione Lazio, Massimiliano Valeriani, dell’Assessore ai Lavori Pubblici, Tutela del Territorio e Mobilità della Regione Lazio, Mauro Alessandri, e dell’Amministratore Unico di Astral spa, Antonio Mallamo.

L’iniziativa di comunicazione ed educazione ambientale è stata realizzata da Astral Infomobilità e nasce dalla volontà di sensibilizzare gli utenti sulla sicurezza stradale e sul rispetto del patrimonio naturale.

L’obiettivo è quello di responsabilizzare gli utenti per contrastare il reiterato abbandono di rifiuti sulle strade: un comportamento illecito che impone l’impiego di ingenti risorse economiche pubbliche per la raccolta, la pulizia e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati lungo le arterie viarie regionali.

Con questa campagna si punta a far crescere la sensibilizzazione civica per dissuadere condotte negative che vanificano il lavoro fatto sulla pulizia stradale, rischiando in breve tempo di ricondurre lo stato dei luoghi ai livelli di pre-bonifica. Le 5 card, che compongono la campagna, mettono a confronto immagini di comportamenti scorretti con quelle che promuovono pratiche di vita positive, per far constatare visibilmente quanto l’azione del singolo possa davvero fare la differenza.

“Tu fai la differenza” sarà diffusa sia sui canali social di Astral Infomobilità (che raggiungono oltre 500 mila interazioni con utenti ogni mese) sia sui canali social e istituzionali della Regione Lazio. Sarà messa a disposizione anche delle 62 emittenti radiofoniche e delle 28 emittenti televisive, che quotidianamente diffondono i notiziari e il Tg di Astral Infomobilità. Sarà inoltre inserita in tutti i palinsesti e contenuti multimediali prodotti da Astral Infomobilità, 7 giorni su 7, 365 giorni l’anno.

