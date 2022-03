Acilia, vincono i cittadini: niente più deviazioni “anomale” per l’autobus 08

Ostia – Dopo più di tre anni di disservizi, il percorso dell’autobus 08 torna finalmente alla normalità.

Da martedì 22 marzo, infatti, la linea che collega la zona di Monti San Paolo con Casal Palocco – e che è affidata a Roma Tpl, un’azienda privata – non salterà più alcuna fermata: “Il gestore – spiega Leonardo Di Matteo, presidente della commissione Lavori Pubblici e Mobilità in X Municipio – non ottemperava al contratto di servizio, che prevedeva venissero utilizzate solo vetture piccole, lunghe al massimo 9 metri. Circa la metà dei mezzi impiegati, infatti, erano lunghi 12 metri: ciò rendeva impossibile il loro passaggio attraverso le vie più strette, quelle in zona Monti San Paolo”.

Una situazione che ha creato, per anni, notevoli disagi ai passeggeri, costretti ad attese di anche 45 minuti alle fermate – divenute “fantasma” – di via Padre Candido, di via Giuseppe Giannelli, di vicolo dei Monti di San Paolo e di via della Salvia, che venivano spesso “saltate”.

“Il 21 febbraio scorso ho convocato il direttore generale dell’azienda, il Dipartimento per la Mobilità Sostenibile del Campidoglio, Roma Servizi per la Mobilità e il Comitato Acilia Nord 2018 – racconta Di Matteo -. Finalmente da oggi, dopo tanto tempo, con questo provvedimento torniamo a garantire ai residenti il diritto alla mobilità“.

“Siamo molto contenti di questo risultato – commenta Massimo Facchini, presidente del Comitato Acilia Nord 2018, che da anni si batteva perché il percorso venisse rispettato -. Oggi abbiamo controllato che i giri venissero fatti con i bus giusti, quelli da 9 metri, e così è stato”.

“La 08 è una linea molto importante in un quartiere come il nostro che, oltre ad essere pieno di cittadini anziani, ospita anche una casa di cura, la Merry House, dove in molti vanno a trovare i propri parenti, e che fino ad oggi erano costretti a percorrere più di un chilometro a piedi per raggiungere il capolinea – spiega Facchini -. Ringraziamo l’Amministrazione e il consigliere Di Matteo per aver risolto il problema in tempi così rapidi”.

