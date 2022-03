Baccini: “Al fianco degli agricoltori di Fiumicino, contro le follie della burocrazia e dei poteri forti”

Fiumicino – “La questione dei vincoli che si vorrebbero apporre nelle zone agricole del nord del territorio di Fiumicino (leggi qui) è l’ennesimo segnale di una mancata visione strategica dello sviluppo economico locale e del disinteresse dell’amministrazione comunale”. Il leader del centrodestra, Mario Baccini, va dritto al cuore del problema: “Pensare di apporre nuovi vincoli in un territorio già pesantemente penalizzato da vincoli idrogeologici, alluvionali, di esondazione, di Co2, oltre a quelli paesaggistici e naturalistici significa accanirsi contro una zona del Paese che evidentemente qualcuno ha scelto di penalizzare.

Fatto sta – prosegue Baccini – che in quasi dieci anni di amministrazione comunale targata centrosinistra, non si è visto alcun tipo di soluzione definitiva al problema dei diversi vincoli, a fronte di promesse elargite con costanza. Manca una visione strategica del territorio, si lavora a spot, con operazioni di facciata che non incidono nella realtà quotidiana del tessuto produttivo. Così facendo si impoverisce la piccola e media impresa, e il sistema collassa, anche quello delle famiglie legate alle varie attività.

L’ipotesi di nuovi vincoli su una porzione di territorio fondata sull’agricoltura, non è che l’ennesimo atto di disinteresse, al quale ci opponiamo con tutte le nostre forze. Ho partecipato ad una riunione con gli agricoltori – sottolinea Baccini – e oltre alla rabbia, si avvertiva chiaro il senso di delusione, di abbandono. Non possiamo permettere che un territorio continui ad abbassare la testa nei confronti dei poteri forti per poi lasciare al proprio destino i cittadini.

La petizione del Comitato promotore contro questa scellerata idea di nuovi vincoli, peraltro già bocciata dalla stessa Regione Lazio, va sostenuta e alimentata. Siamo già a circa 700 firme, e proseguiremo nella raccolta di adesioni fino a venerdì prossimo, giorno del confronto sul Pnrr e gli investimenti possibili su Fiumicino. Noi – conclude Baccini – non abbassiamo la testa, noi siamo dalla parte della gente semplice, dei piccoli imprenditori e dei lavoratori”.

