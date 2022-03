Civitavecchia – Un incendio è divampato intorno alle ore 19 in un’azienda di riciclaggio di via Attilio Bonucci, nella zona industriale di Civitavecchia.

A bruciare sono montagne di carta. Ancora ignote le cause del rogo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che dopo più di un’ora sono ancora alle prese con le operazioni di spegnimento e che, una volta sedato l’incendio, effettueranno i rilevamenti per stabilire se il materiale bruciato possa rivelarsi tossico.

Notizia in aggiornamento…

