Covid, continuano a diminuire i positivi a Fiumicino: il bollettino del 22 marzo

Fiumicino – “Continua a scendere il numero di persone contagiate dal covid-19 nel nostro Comune: secondo i dati della Asl Roma 3 i positivi oggi sono 378, a fronte di 22 nuovi casi e 35 guariti”. Lo fa sapere, in una nota, il sindaco di Fiumicino Esterino Montino. “Le donne affette da coronavirus – aggiunge – sono 193, gli uomini 185, con un’età media di 38 anni. Isola sacra e Fiumicino registrano il 71% dei casi totali, Parco Leonardo e Fregene entrambe il 7%. Come affermato anche dal Sottosegretario alla Salute Costa, la fine dello stato di emergenza non significa essere usciti dalla pandemia e quindi poter abbassare la guardia. Continuiamo a prestare tutti la massima attenzione e a contrastare ogni possibile situazione che favorisca la diffusione dei contagi”.

