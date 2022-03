Festival Olimpico della Gioventù: doppia medaglia azzurra nello sci di fondo

Tripudio azzurro nello sci di fondo femminile, con Iris De Martin Pinter che ha vinto l’oro nella 5 km in tecnica classica e col secondo bronzo, in altrettante gare, per Nadine Laurent agli EYOF 2022 di Vuokatti, in Finlandia. La 17enne di Comelico Superiore (BL), ha battuto la concorrenza della rivale svedese Lisa Eriksson – distaccata di 6″6 -, grazie al tempo di 14’24″9. Si tratta della prima vittoria in carriera per la carabiniera veneta.

Si è confermata ad alti livelli Laurent, dopo il bronzo nella 7,5 km in tecnica libera, con un grande sprint gli ultimi 300 metri di gara necessario per essere davanti all’altra svedese Tove Ericsson, quarta.

Non finisce alle due medaglie la splendida giornata dell’Italia con la positiva prestazione di Elisa Gallo, ottava a 43” dalla compagna di squadra, e Lucia Isonni 13esima con un distacco di 53”.

In campo maschile vittoria bis per il finlandese Niko Anttola, già vincitore della 10 km in tecnica libera, che si è imposto nella 7,5 km in tecnica classica col tempo di 19’40″0. Alle sue spalle il ceco Jiri Tuz a 10″6 e lo svedese Elias Danielsson attardato di 15″4. Davide Ghio si è fermato ai piedi del podio, a solamente quattro secondi dal bronzo, dopo un’ottima seconda parte di gara nella quale ha recuperato secondi sugli agguerriti avversari.

Hannes Oberhofer si è posizionato in tredicesima posizione, subito davanti ad Andrea Zorzi mentre Alex Serafini ha terminato in 26esima posizione. (fisi.org)(foto@fisi.org)

Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport