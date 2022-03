Ladispoli, “Non è la Sagra” rinnova l’appuntamento dal 24 al 27 marzo

Ladispoli – “Un fine settimana, quello appena trascorso, che ha visto piazza Rossellini popolarsi di migliaia di visitatori, che hanno potuto assaporare il prodotto identitario del nostro territorio e assaggiare le tante specialità proposte negli stand dedicati al cioccolato”.

Con queste parole il sindaco Alessandro Grando ha commentato il primo degli appuntamenti organizzato in collaborazione con la Pro Loco di Ladispoli.

Ad arricchire il quadro gli show cooking con lo chef Elia Grillotti, ambasciatore Doc Italy, e il mini corso del sommelier Giancarlo Bertollini, fondatore dell’Accademia Europea Sommelier”.

“Il successo ottenuto – ha proseguito Grando – ha confermato il grande rapporto che lega Ladispoli al suo prodotto principe. Per la 70° edizione della Sagra del Carciofo Romanesco dovremo aspettare il prossimo anno, ma non volevamo assolutamente rinunciare alle nostre tradizioni e alla promozione del prodotto identitario della nostra città”.

Il nuovo appuntamento con “Non è la Sagra” è fissato per il prossimo fine settimana. Dal 24 al 27 marzo, sempre in Piazza Rossellini, si svolgerà “Gusto Italia”, tipicità italiane abbinate alla possibilità di acquistare o gustare i carciofi locali a km 0.

La terza settimana di “Non è la Sagra” è dedicata alla “Piazza dei Sapori” dove le Pro Loco provenienti da tutta Italia esibiranno e racconteranno i loro prodotti tipici.

“L’appuntamento più atteso –ha commentato il presidente della Pro Loco Claudio Nardocci- è sicuramente l’ultimo, quello con gli agricoltori locali e le loro sculture.

Per la prima volta nella storia saranno direttamente i cittadini a scegliere il vincitore di questa competizione unica nel suo genere, votando online la loro composizione preferita.

Infine grande successo di “CarciofiAmo”, un’iniziativa che vede i ristoratori locali proporre per un mese menù esclusivamente a base di carciofi”.

Al link che segue è possibile trovare tutte le informazioni utili.

https://sagradelcarciofoladispoli.it.

