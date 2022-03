Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Il vasto anticiclone che si è insediato alle latitudini centro-settentrionali europee sta iniziando ad estendersi verso sud e già in avvio di settimana ha ormai inglobato le nostre regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della settimana continuerà ad espandersi verso il mediterraneo centrale, interessando tutta Italia fino alle regioni meridionali. Il tempo sulla nostra penisola è destinato quindi a stabilizzarsi ovunque da nord a sud, già a partire da martedì, quando si saranno ormai esauriti gli ultimi refoli di aria fredda provenuti dai Balcani, a parte una residua variabilità all’estremo Sud e su parte della Sardegna. Condizioni ancora più stabili e anticicloniche martedì, quando anche le temperature subiranno un apprezzabile rialzo, tanto da portarsi su valori ormai del tutto primaverili. Si prolungherà però il lungo periodo di siccità che sta impegnando le nostre regioni settentrionali, rimaste praticamente a secco per tutto l’inverno.

METEO MARTEDI’ 22 MARZO. Condizioni stabili ed anticicloniche con cieli in gran parte sereni o al più poco nuvolosi, ad eccezione di una lieve variabilità su Calabria ionica, Sicilia orientale e Sardegna. Sarà ancora possibile qualche isolato piovasco al mattino sul Siracusano, al pomeriggio sul versante tirrenico della Sardegna, ma con fenomeni ovunque in esaurimento nel corso della giornata e con tendenza a maggiori schiarite. Temperature in aumento con massime fino a 16/18°C al Nord e sulle regioni del medio-alto Tirreno.

Evoluzione meteo Lazio

MARTEDI’: tempo stabile e ampiamente soleggiato su Toscana, Umbria e Lazio per via dell’alta pressione unita a secche e tese correnti da Nordest. Clima diurno abbastanza gradevole, freddo invece nottetempo e all’alba, rigido specie nei settori interni e fondovalle appenninici, ma con locali gelate anche in pianura. Raffiche moderate da Nordovest lungo le coste. In particolare, al Nord: Il rinforzo dell’alta pressione garantisce tempo stabile e asciutto con cieli tersi su tutti i settori. Temperature in rialzo, massime tra 14 e 17. Al Centro: Tempo stabile e asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo locali addensamenti su zone interne. Temperature con poche variazioni, massime tra 12 e 17. Al Sud: Tempo stabile con nuvolosità irregolare tra Basilicata e Sicilia; annuvolamenti frequenti sulla Lucania. Più soleggiato sul resto del settore. Temperature in lieve aumento, massime tra 11 e 15

Commento del previsore Lazio

Settimana stabile e ampiamente soleggiata sulle regioni del medio Tirreno, grazie ad un aumento della pressione e secche correnti da Nordest, che favoriranno cieli sereni diffusi su tutti i settori. Locali foschie al mattino su valli Tosco-Umbre e reatino. Temperature fredde tra notte e mattino specie a valle, con locali gelate; minime contenute anche in Pianura. Venti moderati-tesi da Nordest, almeno fino a mercoledì compreso, salvo temporanee rotazioni da Ovest-Nordovest sui settori costieri e occidentali di Toscana e Lazio. Correnti in attenuazione e rotazione dai quadranti Ovest-Sudovest da giovedì, pertanto nel weekend noteremo un cambio di circolazione in quota, complice l’approssimarsi di una lieve depressione proveniente dal Nord Africa che porterà un aumento delle nubi nel weekend.

(Fonte: 3B Meteo)