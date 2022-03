Nettuno, cosa deve fare chi concede ospitalità per l’emergenza Ucraina

Nettuno – I cittadini di Nettuno che vogliono ospitare i profughi ucraini giunti sul territorio comunale dovranno provvedere, entro 48 ore dall’inizio dell’ospitalità, alla Cessione di fabbricato (o comunicazione di ospitalità) all’autorità di Pubblica sicurezza (Questura, Commissariati).

Un adempimento necessario in base all’art.12 del D.L. 21.3.1978. n. 59 convertito in legge 18.5.1978 n. 191: Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un periodo superiore a 1 mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso, ha l’obbligo di comunicare all’Autorità di Pubblica Sicurezza, entro 48 ore dalla consegna dell’immobile, la sua esatta ubicazione nonché le generalità dell’acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene, e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento che il cedente deve richiedere al cessionario.

Il modulo in questione è scaricabile sul sito della Polizia di Stato e deve essere consegnato, compilato in ogni sua parte, presso gli uffici del locale Commissariato.

