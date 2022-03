Pnrr: a Torrimpietra un convegno sulle opportunità di sviluppo per il litorale laziale

Fiumicino – “Pnrr: quali progetti e opportunità di sviluppo per il litorale laziale?“. E’ il titolo del convegno in programma a Torrimpietrra, località del comune di Fiumicino per venerdì 25 marzo, a partire dalle ore 18, presso la “Corte di Arenaro”, sito in via della Torre di Pagliaccetto 25 (Km 28 via Aurelia – Torrimpietra).

A introdurre i lavori l’onorevole Mario Baccini, leader del centrodestra fiumicinese. Seguiranno poi gli interventi dell’onorevole Paolo Barelli, l’onorevole Claudio Durigon, l’onorevole Marco Silvestroni, e l’onorevole Giuseppe Cangemi. Saranno presenti anche i senatori Antonio Saccone e Giovanbattista Fazzolari. Modera l’incontro Angelo Perfetti, giornalista e direttore de ilfaroonline.it. Seguirà rinfresco.

