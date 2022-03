Pomezia – Inaugurato questa mattina il nuovo Belvedere di Torvaianica. L’area, completamente ristrutturata con fondi comunali per un valore di 213.700 euro, riapre al pubblico con una vista mare più bella ed elegante: nuovo solaio e balaustra in acciaio inox, rampe laterali ristrutturate, arredi rinnovati. “Siamo felici di inaugurare oggi questa opera che restituisce al litorale un Belvedere degno di Torvaianica – ha detto l’Assessora Federica Castagnacci – Voglio ringraziare gli Uffici tecnici per il loro lavoro, particolarmente importante per tutte le opere in corso a Torvaianica”.

“Non solo opere, ma cultura e divertimento – ha aggiunto la vice Sindaco Simona Morcellini – Inauguriamo oggi, proprio qui sul Belvedere, il progetto e-L.OV. Leggere Ovunque, una biblioteca urbana diffusa, che consente a chiunque di leggere un libro dal proprio dispositivo. E’ questo l’inizio di un progetto più ampio di promozione della lettura che vedrà coinvolto l’intero territorio comunale”.

Foto 3 di 10



















“Lavoriamo senza sosta per rendere Torvaianica più bella e accessibile – ha concluso il Sindaco Adriano Zuccalà – Valorizzare il litorale è stata fin dall’inizio una delle nostre priorità: inauguriamo oggi questo splendido Belvedere, stiamo completando i nuovi marciapiedi e le opere di abbattimento delle barriere architettoniche, procedono spediti i lavori per lo stabilimento ex New Las Vegas Beach e arriveranno presto i fondi, ben 15 milioni di euro, per la realizzazione del progetto Torvaianica Cresce dedicato alla zona nord del litorale. Infine, uno degli interventi più attesi: a settembre l’ecomostro di piazza Ungheria sarà abbattuto, per restituire alla cittadinanza una piazza libera e pronta ad accogliere idee di progettazione partecipata”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Pomezia

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Pomezia, clicca su questo link