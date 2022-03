All’aeroporto di Fiumicino nasce un “corridoio speciale” per curare i bambini malati

Fiumicino – “Una nuova importante iniziativa parte a Fiumicino! Abbiamo infatti aderito al progetto ‘Angeli Custodi’, promosso dalla Flying Angels Foundation e in collaborazione con Enac, per garantire ai bambini con importanti problemi di salute e ai loro genitori un trasferimento aereo specializzato verso ospedali in grado di curarli”.

Lo fa sapere AdR sui propri canali social, precisando che “il personale di AdR Assistance, controllata di ADR, fornirà il supporto necessario nella permanenza dei piccoli viaggiatori in aeroporto fino all’incontro con le organizzazioni no profit che li trasporteranno verso l’ospedale. La realizzazione del progetto ‘Angeli Custodi’ si concretizza proprio nell’anno in cui la fondazione festeggia il suo decimo anniversario con oltre 4100 biglietti aerei finanziati e percorrendo quasi 10 milioni di miglia, l’equivalente di quasi 400 giri del mondo”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Aeroporto di Fiumicino

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fiumicino, clicca su questo link.