Camossi: “Jacobs può correre i 100 metri a poco più di 9”70”

Al record del mondo ci si arriva pian piano evidentemente, ma forse un giorno sarà così. Il primato è quello di Usain Bolt che nei 100 metri siglò uno straordinario e imprendibile 9”58. Anche Marcell è imprendibile e stupisce sempre di più. L’ultima medaglia vinta è quella mondiale, in un’atletica azzurra al coperto che ha trovato il suo Re della velocità. nei 60 metri di Belgrado il tempo della vittoria per Jacobs è stato quello di 6”41. Non ci credeva neanche Coleman che immaginava di aver vinto la finale, ma poi ha fatto i suoi complimenti al nuovo iridato indoor, tutto azzurro.

A parlare del suo gioiello che allena e che ha forgiato, scoprendo di lui un talento straordinario nella specialità regina dell’atletica è Paolo Camossi. Quest’ultimo ha preso per mano Marcell e lo ha portato sull’Olimpo dei 100 metri a Tokyo e in seguito, dopo il titolo europeo indoor dello scorso anno, nel 2022 è arrivato pure quello mondiale. nelle sue parole, come riporta Eurosport, c’è una favola tutta da vivere in futuro, perché la domanda che gira in queste ore nell’ambiente e se l’azzurro può scendere ulteriormente del 9”80 firmato in Giappone, dopo l’incredibile crono a Belgrado.

Camossi non lascia spazio ai dubbi: “Partendo dal 9”80 di Tokyo, non è azzardato immaginare che possa correre poco sopra i 9,70”. E qui i cuori si fermano. Sarebbe il primo italiano e unico azzurro di sempre. Uno dei migliori al mondo, ancora di più: “La stagione odierna non ci consente di fermarci – dice anche Coach Camossi – Diamond League, Mondiali ed Europei.. tanti impegni di alto livello. Ci saranno avversari da battere, come De Grasse o Bromell”. I palcoscenici saranno quelli mondiali e anche probabilmente il Golden Gala di Roma il prossimo 9 giugno. Stavolta nei 100 metri ai piedi della Monte Mario ci sarà Marcell Jacobs, l’idolo di casa. E già sono brividi sulla pelle.

Jacobs lunedì prossimo sarà in raduno con la staffetta della 4×100 al Paolo Rosi, per preparare proprio i prossimi impegni. La stagione è lunga, ma anche tutta da seguire, con il cuore in gola.. fino a poco più di 9”70 sul traguardo.

