Fiumicino, Caroccia: “Parte da Fregene l’asfaltatura delle strade del territorio”

Fiumicino – “Si parte giovedì 24 marzo da Fregene sud con l’asfaltatura delle prime 5 strade, poi si passerà in via dell’Arrone a Testa di Lepre. Due zone che non venivano riasfaltate da decenni”. Lo dichiara l’Assessore ai Lavori Pubblici Angelo Caroccia

“Sono interventi programmati già da tempo ed inseriti nel programma delle opere che l’Amministrazione sta portando avanti in tutto il territorio comunale, – spiega l’Assessore – lavoro che in più punti della città va avanti in sinergia con i tecnici del mio Assessorato, che si coordinano con le aziende dei pubblici servizi e con quelle aziende che stanno posando la fibra ottica sul territorio, aziende che al completamento della posa delle fibre e dei relativi pozzetti provvederanno alla riconsegna dell’area e alla successiva asfaltatura”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fiumicino, clicca su questo link