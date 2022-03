Fiumicino, col camioncino della ditta abbandona i rifiuti in strada: incastrato dalle telecamere

Fiumicino – “Un altro ‘zozzone’ è stato ripreso dalle nostre fototrappole mentre scaricava rifiuti ai bordi della strada”. Lo si apprende dai canali social del Comune di Fiumicino. “I proprietari di questo camioncino, che appartiene a una ditta, sono già stati individuati e sanzionati duramente. Prosegue la nostra battaglia contro chi, volutamente e senza scrupoli, deturpa il nostro bel territorio”, il commento del sindaco Montino.

