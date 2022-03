Roma – Nelle ultime 48 ore, nel corso dei quotidiani controlli contro i reati predatori, i carabinieri del Gruppo di Roma, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma hanno arrestato 12 persone. I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Casilina, unitamente ai colleghi del Nucleo Radiomobile Roma, hanno arrestato due cittadini georgiani di 33 e 39 anni, entrambi già noti alle forze dell’ordine, gravemente indiziati di tentato furto aggravato in abitazione in concorso. I militari, a seguito delle segnalazioni di alcuni condomini giunte al numero di emergenza 112, sono intervenuti nei pressi di via Filippo Smaldone presso l’abitazione di una famiglia romana, dove erano state segnalate due persone sospette che stavano armeggiando con delle chiavi sulla porta d’ingresso. L’immediato intervento dei carabinieri ha permesso di bloccare i due uomini mentre erano intenti ad entrare con le chiavi dell’abitazione stessa che i proprietari avevano denunciato rubate il giorno prima. I militari hanno anche trovato arnesi atti allo scasso e le chiavi di un’autovettura, parcheggiata poco distante, all’interno della quale sono stati rinvenuti due grimaldelli, una chiave inglese regolabile, uno spray di olio lubrificante e un paio di guanti da lavoro.

I carabinieri del Nucleo Roma Scalo Termini hanno arrestato due cittadini algerini, di 30 e 35 anni, entrambi senza fissa dimora e con precedenti, bloccati subito dopo aver asportato uno zaino, del valore di 160 euro, da esercizio commerciale ubicato nella galleria Forum della stazione Termini. I Carabinieri sono intervenuti immediatamente quando hanno notato i due inseguiti dalla cassiera del negozio. Nelle tasche di uno dei due è stato rinvenuto anche un coltello, sequestrato.

Poco dopo, sempre presso la galleria Forum Termini, gli stessi carabinieri del Nucleo Roma Scalo Termini hanno arrestato un 77enne italiano, con precedenti, bloccato dopo aver rubato prodotti di profumeria da uno store e una coppia di cittadini romeni, lei 25enne e lui 22enne, entrambi senza fissa dimora e con precedenti, gravemente indiziati del reato di rapina impropria in concorso per avere asportato da un esercizio commerciale alcuni prodotti di profumeria, del valore di 122 euro, dopo essersi scagliati, con calci e pugni, contro l’addetto alla sicurezza che aveva provato a fermarli.

I carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo in Lucina, invece, hanno arrestato tre cittadini cubani, di un 28enne, una 18enne e una 31enne, gravemente indiziati di furto aggravato in concorso. I tre sono stati notati aggirarsi con fare sospetto per le vie del centro storico e sono stati seguiti dai carabinieri fino a che, dopo essere entrati in un negozio in via Frattina sono stati sorpresi a rubare alcuni capi di abbigliamento, del valore di circa 200 euro, dopo averne rimosso le placche antitaccheggio. I tre sono stati fermati all’uscita, dove sono giunti dopo aver oltrepassato le casse, senza pagare.

Infine, i carabinieri del Comando Roma Piazza Venezia hanno arrestato due giovani rom, di 18 e 22 anni, entrambe senza fissa dimora e con precedenti, sorprese a derubare, con destrezza, il portafogli dallo zaino di una 64enne romana in transito a piedi in viale Giulio Cesare. Tutti gli arrestati sono stati portati nelle varie caserme e trattenuti in attesa delle rispettive udienze del rito direttissimo, ad esito delle quali il loro arresto è stato convalidato.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

