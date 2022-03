Inchiesta Polizia Locale di Roma, Gualtieri: “Non sottovaluteremo la vicenda”

Roma – “Piena collaborazione e massima fiducia nel lavoro della magistratura sull’inchiesta che ha coinvolto oggi alcuni agenti del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale per fatti risalenti a tre anni fa (leggi qui) che, se confermati dallo sviluppo delle indagini, sarebbero gravissimi”.

Così, in una nota, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, che chiarisce: “Non intendiamo sottovalutare la vicenda e per questo apriremo un’immediata verifica amministrativa interna per accertare sia le eventuali responsabilità o carenze del sistema di controlli che la piena efficacia delle misure organizzative di prevenzione messe da tempo in campo per garantire legalità e trasparenza.

“La vicenda – sottolinea – non deve però in alcun modo gettare ombre sull’operato complessivo delle donne e degli uomini del Corpo guidato dal Comandante Angeloni: questa amministrazione e la Polizia Locale sono e saranno sempre in prima linea nella lotta all’illegalità e al servizio dei cittadini”.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

