Inquinamento della acque, Legambiente Fiumicino e Pop lanciano l’allarme

Fiumicino – L’associazione POP e Legambiente di Fiumicino presentano per il giorno sabato 26 marzo 2022 alle ore 16, un evento incentrato sul tema dell’inquinamento delle acque, con riferimenti e trattazione dei problemi correlati in collaborazione con esperti provenienti da tutto il territorio.

Secondo i dati emersi dalle indagini di Goletta Verde 2021, il territorio di Fiumicino presenta uno stato delle acque fortemente inquinato, motivo per cui oggi è importante che la cittadinanza sia informata sulla condizione dei nostri mari.

Si approfondiranno tematiche quali: lo stato dei nostri fondali, i progetti per la riqualificazione del Fiume Tevere, Il progetto Fishing for Litter, lo stato della nostra fauna marina e molto altro.

Interverrano:

Marta Bonafoni, Consigliera Regionale e Presidente di POP, Idee in Movimento.

Elena Ranocchia, Legambiente Fiumicino

Luca Bellini, Legambiente Fiumicino

Miriam Paraboschi, ricercatrice Accademia del Leviatano

Martina Pierdomenico, ricercatrice CNR- IAS

David Di Bianco, Delegato del Sindaco al Contratto di Fiume

Antonella Maucioni, Garante dell’Infanzia di Fiumicino

Angelo Petrillo, Consigliere comunale e Vice Presidente POP, Idee in Movimento

Vi aspettiamo dunque numerosi per sabato 26 marzo alle ore 16,00 presso la Casa della Partecipazione in Via del Buttero 10, Maccarese.

