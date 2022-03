Ladispoli, Silvestroni: “Fratelli d’Italia dà il benvenuto alla Asciutto e Sini”

Ladispoli – “Sono sempre fiero e orgoglioso di partecipare a iniziative che coinvolgono i cittadini e rincontrare vecchi e nuovi amici”. lo dichiara il deputato e presidente provinciale romano di Fratelli d’Italia, Marco Silvestroni.

“Ho inaugurato un luogo di incontro per Fratelli d’Italia e per accogliere le istanze e le proposte per elaborare il programma e essere protagonisti alle prossime elezioni di Giugno.

Con il coordinatore del partito di FdI Renzo Marchetti, il Vice Sindaco Annibale Conti e il consigliere Regionale Antonello Aurigemma abbiamo dato il benvenuto a Franca Asciutto e Claudio Sini, sono certo che la loro esperienza e l’ascolto che hanno sempre dedicato alla cittadinanza sapranno far crescere e radicare sempre di più il nostro partito a Ladispoli che ha sempre avuto da sempre un solo padrone, il popolo Italiano!”

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ladispoli

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Ladispoli, clicca su questo link