Marcia azzurra a Podebrady: Valentina Trapletti guida l’Italia dei 12

Roma – Il direttore tecnico Antonio La Torre ha comunicato i convocati per l’Incontro internazionale di marcia in calendario per sabato 2 aprile a Podebrady, in Repubblica Ceca.

Della squadra azzurra fanno parte 12 marciatori, tra cui la nona classificata dei recenti Mondiali di marcia per team in Oman Valentina Trapletti e tre azzurri che nelle ultime stagioni hanno realizzato il primato personale sul tradizionale percorso boemo: Francesco Fortunato (1h19:43), Matteo Giupponi (1h19:58) e Andrea Agrusti (3h49:52 nella 50 km, stavolta in gara nella 20 km). Il programma dell’evento prevede i 20 km per le prove assolute e i 10 km per le gare under 20.

SENIORES

20 km uomini

Andrea AGRUSTI G.A. Fiamme Gialle Francesco FORTUNATO G.A. Fiamme Gialle Matteo GIUPPONI C.S. Carabinieri sez. Atletica Gianluca PICCHIOTTINO G.A. Fiamme Gialle

20 km donne

Simona BERTINI ASD Francesco Francia Anna FERRARI Atletica Riviera del Brenta Valentina TRAPLETTI C.S. Esercito



UNDER 20



10 km uomini

Emiliano BRIGANTE Trieste Atletica Giuseppe DISABATO Amatori Atl. Acquaviva Salvatore MANERA ASD San Pietro Clarenza

10 km donne

Giulia GABRIELE Fiamme Gialle G. Simoni Anita LAIOLO Unione Giovane Biella

