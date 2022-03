Ostia, “l’asfalto di viale dei Romagnoli è un disastro”: i cittadini scrivono al Municipio

Ostia – La situazione in cui versa l’asfalto di viale dei Romagnoli, a Ostia, è “disastrosa”. Parola di Luciano, cittadino del decimo municipio, che da anni richiede – finora invano – l’intervento degli enti preposti sul tratto compreso fra via dei Traghetti e via delle Aleutine.

“Ho inviato, tramite il numero 060606, due segnalazioni ed un sollecito ma, purtroppo, non è seguito nulla di visibile – racconta Luciano in una missiva indirizzata al Municipio X -. Già nel mese di febbraio 2017 avevo inviato a tanti indirizzi, fra cui quello dell’allora sindaca Raggi, una segnalazione”.

“Da allora, purtroppo, per viale dei Romagnoli non è cambiato assolutamente nulla: anzi, in assenza di qualsiasi intervento, la situazione è decisamente peggiorata e non poteva essere diversamente”.

“Ho visto che su alcune strade di Ostia sono stati effettuati e sono in corso diversi interventi di miglioramento, anche se alcune delle strade versavano in condizioni decisamente migliori del tratto incriminato di viale dei Romagnoli. In alcuni casi è vero che sono state messe solo delle toppe, ma – commenta il cittadino -, a quanto pare, viale dei Romagnoli non ha diritto nemmeno alle toppe ed il dissesto stradale non può che peggiorare”.

“Ovviamente non voglio e non posso entrare nel merito delle decisioni sulle priorità di effettuazione degli interventi che sicuramente soddisfano criteri che io, comune cittadino, forse non posso comprendere. Mi sia concesso almeno, però, di rimanere perplesso di fronte alle scelte effettuate“.

“Spero che questa mia ennesima segnalazione/richiesta di intervento sortisca qualche effetto. Ovviamente mi aspetterei almeno il riscontro, che finora – sottolinea Luciano – non c’è stato. Non vorrei ricevere però una risposta diplomatica e preferirei dei fatti concreti che mi facciano ricredere sull’abbandono percepito da noi residenti da parte di chi dovrebbe provvedere, ma finora si è distratto ed ha guardato altrove nella scelta delle priorità di intervento”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Ostia e del X Municipio, clicca su questo link.